Les artistes de Fanlac exposent Salle des fêtes Fanlac
vendredi 24 juillet 2026 · Salle des fêtes · Fanlac
Informations pratiques
Fanlac
Les artistes de Fanlac exposent
Salle des fêtes Le bourg Fanlac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 16:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-07-24
10h- 13h / 16h-19h. Peinture, illustration, céramique, poterie, sculpture, bijoux, verre, maroquinerie. Entrée libre
Peinture, illustration, céramique, poterie, sculpture, bijoux, verre, maroquinerie. .
Salle des fêtes Le bourg Fanlac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 69 06 57
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English : Les artistes de Fanlac exposent
10 a.m.–1 p.m. / 4 p.m.–7 p.m. Painting, illustration, ceramics, pottery, sculpture, jewelry, glass, leather goods. Free admission
L’événement Les artistes de Fanlac exposent Fanlac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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