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Les artistes de Fanlac exposent Salle des fêtes Fanlac

vendredi 24 juillet 2026 · Salle des fêtes · Fanlac

Les artistes de Fanlac exposent Salle des fêtes Fanlac

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Le bourg
Ville
24290 Fanlac
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Fanlac

Les artistes de Fanlac exposent

Salle des fêtes Le bourg Fanlac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 16:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :
2026-07-24

10h- 13h / 16h-19h. Peinture, illustration, céramique, poterie, sculpture, bijoux, verre, maroquinerie. Entrée libre
Peinture, illustration, céramique, poterie, sculpture, bijoux, verre, maroquinerie.   .

Salle des fêtes Le bourg Fanlac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 69 06 57 

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English : Les artistes de Fanlac exposent

10 a.m.–1 p.m. / 4 p.m.–7 p.m. Painting, illustration, ceramics, pottery, sculpture, jewelry, glass, leather goods. Free admission

L’événement Les artistes de Fanlac exposent Fanlac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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