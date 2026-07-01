Les artistes de Fanlac exposent Salle des fêtes Fanlac

Informations pratiques

Fanlac

Les artistes de Fanlac exposent

Salle des fêtes Le bourg Fanlac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 16:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

10h- 13h / 16h-19h. Peinture, illustration, céramique, poterie, sculpture, bijoux, verre, maroquinerie. Entrée libre

Peinture, illustration, céramique, poterie, sculpture, bijoux, verre, maroquinerie. .

Salle des fêtes Le bourg Fanlac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 69 06 57

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English : Les artistes de Fanlac exposent

10 a.m.–1 p.m. / 4 p.m.–7 p.m. Painting, illustration, ceramics, pottery, sculpture, jewelry, glass, leather goods. Free admission

L’événement Les artistes de Fanlac exposent Fanlac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère