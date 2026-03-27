Les artistes de l’ACPR exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage

Les artistes de l’ACPR exposent à l’espace Carnot

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-06

Les Artistes créateurs du pays rochelais exposent à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.

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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 67 62 94 chaineauds@gmail.com

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English :

Les Artistes créateurs du pays rochelais exhibit at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.

L’événement Les artistes de l’ACPR exposent à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage