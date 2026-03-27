Les artistes de l’ACPR exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage
Les artistes de l’ACPR exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage lundi 6 avril 2026.
Les artistes de l’ACPR exposent à l’espace Carnot
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-06
Les Artistes créateurs du pays rochelais exposent à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.
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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 67 62 94 chaineauds@gmail.com
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English :
Les Artistes créateurs du pays rochelais exhibit at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.
L’événement Les artistes de l’ACPR exposent à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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