Les artistes de l’amour les 3 grâces de la belle époque Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy

Les artistes de l’amour les 3 grâces de la belle époque

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du quatre septembre Vichy Allier

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17 17:30:00

fin : 2025-11-17 19:00:00

Date(s) :

2025-11-17

Conférence animée par Marie-Christine Defoite Christin, créatrice de costumes, intervenante artistique, conférencière.

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du quatre septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org

English :

Hosted by Marie-Christine Defoite Christin, costume designer, artistic consultant and lecturer.

German :

Vortrag unter der Leitung von Marie-Christine Defoite Christin, Kostümbildnerin, Kunstreferentin, Referentin.

Italiano :

Ospite Marie-Christine Defoite Christin, costumista, consulente artistica e docente.

Espanol :

Presentado por Marie-Christine Defoite Christin, diseñadora de vestuario, asesora artística y conferenciante.

