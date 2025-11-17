Les artistes de l’amour les 3 grâces de la belle époque Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy
Les artistes de l’amour les 3 grâces de la belle époque
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du quatre septembre Vichy Allier
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Adhérent
Début : 2025-11-17 17:30:00
fin : 2025-11-17 19:00:00
2025-11-17
Conférence animée par Marie-Christine Defoite Christin, créatrice de costumes, intervenante artistique, conférencière.
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du quatre septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org
English :
Hosted by Marie-Christine Defoite Christin, costume designer, artistic consultant and lecturer.
German :
Vortrag unter der Leitung von Marie-Christine Defoite Christin, Kostümbildnerin, Kunstreferentin, Referentin.
Italiano :
Ospite Marie-Christine Defoite Christin, costumista, consulente artistica e docente.
Espanol :
Presentado por Marie-Christine Defoite Christin, diseñadora de vestuario, asesora artística y conferenciante.
