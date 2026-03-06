Les artistes de l’atelier peinture de Beauséjour exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage

Les artistes de l’atelier peinture de Beauséjour exposent à l’espace Carnot

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-16

Du 16 au 22 mars 2026, à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage, les élèves de l’atelier arts plastiques de Beauséjour, guidés par Nathalie Coppolani, présentent une exposition collective sur le thème de l’Asie, fruit de plusieurs mois de création.

.

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 49 72 v.duchesne@chatelaillonplage.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From March 16 to 22, 2026, at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage, students from the Beauséjour art workshop, guided by Nathalie Coppolani, present a group exhibition on the theme of Asia, the fruit of several months’ creative work.

L’événement Les artistes de l’atelier peinture de Beauséjour exposent à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage