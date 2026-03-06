Les artistes de l’atelier peinture de Beauséjour exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage
Les artistes de l’atelier peinture de Beauséjour exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage lundi 16 mars 2026.
Les artistes de l’atelier peinture de Beauséjour exposent à l’espace Carnot
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-16
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-16
Du 16 au 22 mars 2026, à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage, les élèves de l’atelier arts plastiques de Beauséjour, guidés par Nathalie Coppolani, présentent une exposition collective sur le thème de l’Asie, fruit de plusieurs mois de création.
.
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 49 72 v.duchesne@chatelaillonplage.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From March 16 to 22, 2026, at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage, students from the Beauséjour art workshop, guided by Nathalie Coppolani, present a group exhibition on the theme of Asia, the fruit of several months’ creative work.
L’événement Les artistes de l’atelier peinture de Beauséjour exposent à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage