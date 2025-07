Les Artistes de Saint-Pierre-de-côle Saint-Pierre-de-Côle

Une exposition de peintures, sculptures, photos se tiendra du 1er au 15 août à l’école communale de Saint Pierre de Côle. Tous les exposants sont originaires de la commune.

Ecole Communale Saint-Pierre-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 20 42 09

English : Les Artistes de Saint-Pierre-de-côle

An exhibition of paintings, sculptures and photos will be held from August 1 to 15 at the local school in Saint Pierre de Côle. All exhibitors are from the commune.

German : Les Artistes de Saint-Pierre-de-côle

Vom 1. bis 15. August findet in der Gemeindeschule von Saint Pierre de Côle eine Ausstellung von Gemälden, Skulpturen und Fotos statt. Alle Aussteller stammen aus der Gemeinde.

Italiano :

Una mostra di dipinti, sculture e fotografie si terrà dal 1° al 15 agosto presso la scuola locale di Saint Pierre de Côle. Tutti gli espositori sono del comune.

Espanol : Les Artistes de Saint-Pierre-de-côle

Del 1 al 15 de agosto se celebrará una exposición de pintura, escultura y fotografía en la escuela municipal de Saint Pierre de Côle. Todos los expositores son del municipio.

