Les artistes de St Eliph exposent à la bibliothèque de la Madeleine-Bouvet au 19 rue du Perche.

Exposition visible les mercredis de 14h30 à 17h30 et les samedis de 9h30 à 11h30.

19 Rue du Perche

La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie bibliotheque.communedelamadeleinebouvet5@orange.fr

English : Les artistes de St Eliph exposent

St Eliph artists exhibit at the Madeleine-Bouvet library, 19 rue du Perche.

Visits on Wednesdays from 2.30pm to 5.30pm and Saturdays from 9.30am to 11.30am.

German :

Die Künstler von St. Eliph stellen in der Madeleine-Bouvet-Bibliothek in der Rue du Perche 19 aus.

Die Ausstellung ist mittwochs von 14:30 bis 17:30 Uhr und samstags von 9:30 bis 11:30 Uhr zu sehen.

Italiano :

Gli artisti di St Eliph espongono alla biblioteca Madeleine-Bouvet, al 19 di rue du Perche.

La mostra è aperta il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 e il sabato dalle 9.30 alle 11.30.

Espanol :

Artistas de St Eliph exponen en la biblioteca Madeleine-Bouvet, 19 rue du Perche.

Exposición abierta los miércoles de 14.30 a 17.30 h. y los sábados de 9.30 a 11.30 h.

