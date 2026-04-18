Les artistes d’Eymoutiers ouvrent leurs portes 3ème édition

Le bourg Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Les 18 et 19 avril, venez à la rencontre d’une cinquantaine d’ artistes et créateurs·trices qui ouvrent les portes de leurs ateliers à Eymoutiers le temps d’un week-end! Peinture, sculpture, dessin, gravure, photographie, collage, illustration, sérigraphie, détournement d’objets, textile, installation, scénographie, vidéo, performance, musique… Une véritable mosaïque de talents à découvrir au cœur du centre-ville et au-delà. Le programme complet est disponible à l’Office de Tourisme et dans les commerces locaux. Un week-end placé sous le signe de la création, du partage et de la rencontre ! Pour l’occasion, le château de Toulondit proposera de la petite restauration et boissons chaudes tout le week-end. .

Le bourg Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81

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English : Les artistes d’Eymoutiers ouvrent leurs portes 3ème édition

L’événement Les artistes d’Eymoutiers ouvrent leurs portes 3ème édition Eymoutiers a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Portes de Vassivière