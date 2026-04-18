Les artistes d’Eymoutiers ouvrent leurs portes 3ème édition Eymoutiers
Les artistes d’Eymoutiers ouvrent leurs portes 3ème édition Eymoutiers samedi 18 avril 2026.
Les artistes d’Eymoutiers ouvrent leurs portes 3ème édition
Le bourg Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
Les 18 et 19 avril, venez à la rencontre d’une cinquantaine d’ artistes et créateurs·trices qui ouvrent les portes de leurs ateliers à Eymoutiers le temps d’un week-end! Peinture, sculpture, dessin, gravure, photographie, collage, illustration, sérigraphie, détournement d’objets, textile, installation, scénographie, vidéo, performance, musique… Une véritable mosaïque de talents à découvrir au cœur du centre-ville et au-delà. Le programme complet est disponible à l’Office de Tourisme et dans les commerces locaux. Un week-end placé sous le signe de la création, du partage et de la rencontre ! Pour l’occasion, le château de Toulondit proposera de la petite restauration et boissons chaudes tout le week-end. .
Le bourg Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81
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L’événement Les artistes d’Eymoutiers ouvrent leurs portes 3ème édition Eymoutiers a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Portes de Vassivière