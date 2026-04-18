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Les artistes d’Eymoutiers ouvrent leurs portes 3ème édition Eymoutiers

Les artistes d’Eymoutiers ouvrent leurs portes 3ème édition Eymoutiers

Les artistes d’Eymoutiers ouvrent leurs portes 3ème édition Eymoutiers samedi 18 avril 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 87120 Eymoutiers

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : Gratuit

Les artistes d’Eymoutiers ouvrent leurs portes 3ème édition

Le bourg Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-18

Les 18 et 19 avril, venez à la rencontre d’une cinquantaine d’ artistes et créateurs·trices qui ouvrent les portes de leurs ateliers à Eymoutiers le temps d’un week-end! Peinture, sculpture, dessin, gravure, photographie, collage, illustration, sérigraphie, détournement d’objets, textile, installation, scénographie, vidéo, performance, musique… Une véritable mosaïque de talents à découvrir au cœur du centre-ville et au-delà. Le programme complet est disponible à l’Office de Tourisme et dans les commerces locaux. Un week-end placé sous le signe de la création, du partage et de la rencontre ! Pour l’occasion, le château de Toulondit proposera de la petite restauration et boissons chaudes tout le week-end.   .

Le bourg Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81 

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English : Les artistes d’Eymoutiers ouvrent leurs portes 3ème édition

L’événement Les artistes d’Eymoutiers ouvrent leurs portes 3ème édition Eymoutiers a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Portes de Vassivière