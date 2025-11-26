Les artistes en herbe de Noël Rion-des-Landes

Les artistes en herbe de Noël

232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

2025-12-23

Apprendre à fabriquer sa propre peinture à partir de chou rouge, et d’autres ingrédients facile à trouver puis expérimenter librement la création avec ces couleurs naturelles.

Ludique et éducatif cet atelier sera l’occasion de réaliser de belles cartes de Noël.

232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16 mediatheque@riondeslandes.fr

English :

Learn how to make your own paint from red cabbage and other easy-to-find ingredients, then experiment freely with creating with these natural colors.

Fun and educational, this workshop is the perfect opportunity to make beautiful Christmas cards.

German : Les artistes en herbe de Noël

Lernen Sie, Ihre eigene Farbe aus Rotkohl und anderen leicht zu findenden Zutaten herzustellen und dann frei mit diesen natürlichen Farben zu experimentieren.

Dieser Workshop bietet die Gelegenheit, schöne Weihnachtskarten zu gestalten.

Italiano :

Imparate a preparare la vostra vernice con il cavolo rosso e altri ingredienti facili da reperire, poi sperimentate liberamente la creazione con questi colori naturali.

Divertente e istruttivo, questo laboratorio sarà l’occasione perfetta per realizzare bellissimi biglietti di Natale.

Espanol : Les artistes en herbe de Noël

Aprende a fabricar tu propia pintura con col lombarda y otros ingredientes fáciles de encontrar, y luego experimenta libremente creando con estos colores naturales.

Divertido y didáctico, este taller será la oportunidad perfecta para hacer bonitas tarjetas navideñas.

