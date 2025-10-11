Les artistes et la guerre. Le cas syrien Musée des beaux arts Rennes

Dans cette conférence, Annick va mettre en lumière la place de l’art et ce qu’il apporte dans un contexte de violence extrême.

**L’association Tous Pour La Syrie**, a le plaisir de vous inviter, le samedi 11, à la conférence qu’elle organise en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Rennes. La conférence est conçue et animée par Madame Annick Neveux-Leclerc, chargée de mission au musée du Louvre.

_Mars 2011 : dans le sillage des « Printemps arabes », les premières manifestations pacifiques en Syrie déclenchent des réactions d’une violence extrême… De local à régional, le conflit devient international._

La guerre remet en cause les valeurs qui fondent le lien social. Deux types d’acteurs coexistent : ceux qui ont des armes létales, ceux qui ont des « armes » pacifiques. L’art, comme l’activisme humanitaire, fait partie de ces dernières, et le cas syrien est en ce sens emblématique.

**INFORMATIONS PRATIQUES**

samedi 11 octobre 2025

2 sessions identiques : 10h30-12h30 & 14h30-16h30

20, quai Émile Zola – Rennes. Métro B :St Germain. A : République

Musée des beaux arts 20, quai Émile Zola – Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine