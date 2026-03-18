Les AR’tistes font leur EXPO

Salle du Foyer à Orchamps-Vennes Orchamps-Vennes Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Plus qu’un simple salon, Les AR’tistes font leur Expo est une célébration de la création locale, ouverte à tous les talents sans distinction. Entre exposition d’art visuel en tout genre, avec ateliers de pratique (mandalas nature, graphisme) et mise à l’honneur de la jeunesse avec le concours des écoles primaires, cet événement gratuit place le partage et l’éveil artistique au cœur du Haut-Doubs.

Un événement gratuit afin de privilégier l’échange culturel, aucune transaction commerciale n’est autorisée sur place. .

Salle du Foyer à Orchamps-Vennes Orchamps-Vennes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 53 42 10 35 lesartistesov@outlook.fr

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English :

L’événement Les AR’tistes font leur EXPO Orchamps-Vennes a été mis à jour le 2026-03-18 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS