Les artistes Gaspart exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage

Début : 2025-11-17 11:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-17
Les artistes de l’association artistique rochelaise Gaspart exposent à l’espace Carnot de Châtelaillon-Plage.
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 97 13 96 assogaspart@gmail.com
English :
The artists of the La Rochelle Gaspart artistic association are exhibiting at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.
German :
Die Künstler der Künstlervereinigung La Rochelle Gaspart stellen im Espace Carnot in Châtelaillon-Plage aus.
Italiano :
Gli artisti dell’associazione artistica Gaspart di La Rochelle espongono all’Espace Carnot di Châtelaillon-Plage.
Espanol :
Los artistas de la asociación artística La Rochelle Gaspart exponen en el Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.
L’événement Les artistes Gaspart exposent à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage