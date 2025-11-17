Les artistes Gaspart exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage

Début : 2025-11-17 11:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-17

Les artistes de l’association artistique rochelaise Gaspart exposent à l’espace Carnot de Châtelaillon-Plage.

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 97 13 94 assogaspart@gmail.com

English :

The artists of the La Rochelle Gaspart artistic association are exhibiting at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.

German :

Die Künstler der Künstlervereinigung La Rochelle Gaspart stellen im Espace Carnot in Châtelaillon-Plage aus.

Italiano :

Gli artisti dell’associazione artistica Gaspart di La Rochelle espongono all’Espace Carnot di Châtelaillon-Plage.

Espanol :

Los artistas de la asociación artística La Rochelle Gaspart exponen en el Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.

