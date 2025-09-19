Les artistes investissent le Muséum : projet « Métamorphoses » Muséum départemental du Var Toulon

Gratuit – Accès libre et sans réservation de 9h à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans le cadre de la programmation « Le Muséum fait sa métamorphose », venez découvrir les oeuvres de quatre jeunes artistes, quatre regards sur le monde qui nous entoure ! Alexia Croset, Henri Salamero, France Vignaux-Delescaut et Chong Zheng vous proposent une rencontre inédite entre arts et sciences dans le parcours du Muséum départemental. Les collections d’histoire naturelle côtoieront leur quête des paysages en mouvements, nous invitant à réfléchir à la frontière entre sciences et fictions. Sous la coordination de Valérie Michel-Fauré, enseignante-chercheure au Laboratoire Babel de l’université de Toulon, voici une manière poétique et sensible de découvrir le Muséum.

Muséum départemental du Var Jardin du Las 737 chemin du Jonquet 83200 Toulon Toulon 83200 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.83.95.44.30 http://museum.var.fr/ http://www.facebook.com/MuseumDepartementalduVar/;https://www.instagram.com/museum_var/ Le Var figure parmi les rares départements français à posséder un muséum d’histoire naturelle entièrement consacré à la mise en valeur de son patrimoine biologique et naturaliste. L’enjeu est de sensibiliser le public à la diversité des spécimens issus des différentes sciences de la vie (zoologie, botanique, mycologie) et de la terre (paléontologie, géologie).

Crédits : Département du Var Bus 6 arrêt Octroi, Bus 36B arrêt Muséum, Bus 3 arrêt Pont des Routes

Journées européennes du patrimoine 2025

Département du Var