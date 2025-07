Les Art’Péros Madame Zaza”, Cie Le 7ème tiroir Le Stang Pôle culturel Eugène Le Couvi Pluvigner

Les Art’Péros Madame Zaza”, Cie Le 7ème tiroir Le Stang Pôle culturel Eugène Le Couvi Pluvigner jeudi 7 août 2025.

Les Art’Péros Madame Zaza”, Cie Le 7ème tiroir

Le Stang Pôle culturel Eugène Le Couvi 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 18:30:00

fin : 2025-08-07

Date(s) :

2025-08-07

Dans le cadre des Art’Péros du jeudi, venez découvrir “Madame Zaza”, Cie Le 7ème tiroir.

Madame Zaza est un personnage impertinent et tendre à la fois. Elle aime les gens et ne veut que leur bonheur. Pour les aider, elle leur tire les cartes. Avec jubilation, elle crée en direct et avec la complicité des spectateurs ahuris, une performance unique. C’est avec les objets hétéroclites de sa caravane qu’elle transmet le message des cartes. .

Le Stang Pôle culturel Eugène Le Couvi 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 40 88 14 55

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Art’Péros Madame Zaza”, Cie Le 7ème tiroir Pluvigner a été mis à jour le 2025-07-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon