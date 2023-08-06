Les Arts à Saint Paul Saint-Paul-la-Roche

Florence Blanchet, flûtiste et Sophie Clavel, harpiste interpréteront des pièces de Bach, Telemann, Fauré, Saint Saens.

bourg Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 27 98 53 exposaintpaul@gmail.com

English : Les Arts à Saint Paul

Florence Blanchet, flutist, and Sophie Clavel, harpist, will perform pieces by Bach, Telemann, Fauré, Saint Saens.

German : Les Arts à Saint Paul

Florence Blanchet, Flötistin, und Sophie Clavel, Harfenistin, werden Stücke von Bach, Telemann, Fauré und Saint Saens interpretieren.

Italiano :

Florence Blanchet, flautista, e Sophie Clavel, arpista, eseguiranno brani di Bach, Telemann, Fauré e Saint Saens.

Espanol : Les Arts à Saint Paul

Florence Blanchet, flautista, y Sophie Clavel, arpista, interpretarán piezas de Bach, Telemann, Fauré y Saint Saens.

