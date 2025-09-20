les arts au musée Musée de la vie rurale Steenwerck

les arts au musée Musée de la vie rurale Steenwerck samedi 20 septembre 2025.

les arts au musée Samedi 20 septembre, 14h30 Musée de la vie rurale Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Le Musée de la Vie Rurale propose plusieurs expositions à découvrir lors du weekend des 20 et 21 septembre 2025:

les peintures de Marie Becquart

les sculptures en matériaux recyclés de Crhristine Janicki

les sculptures métallique d’Alain Bochard

les oeuvres d’Arthur Vanabelle

l’exposition de 300 buvards publicitaires : buvards bavards.

Musée de la vie rurale 49 rue du Musée – 59181 Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France 03 28 50 33 80 http://www.musee-steenwerck.com Ferme typique du XVIIIe siècle : cour fermée, lieu de vie du village, commerces, école, estaminet, logis. Autoroute A 25 sortie n°9 ou n° 10.

Le Musée de la Vie Rurale propose plusieurs expositions à découvrir lors du weekend des 20 et 21 septembre 2025:

Musée de la Vie rurale