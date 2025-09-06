Les Arts au Village Salle de convivialité Saint-Denis-le-Vêtu

Les Arts au Village Salle de convivialité Saint-Denis-le-Vêtu samedi 6 septembre 2025.

Les Arts au Village

Salle de convivialité 11 Lieu-dit Le Bourg Saint-Denis-le-Vêtu Manche

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

Les Arts au Village est une exposition biennale qui a pour but de mettre en valeur des savoir-faire et métiers traditionnels qui sont peu ou plus pratiqués de nos jours, parfois même oubliés. C’est également l’occasion de faire découvrir de simples pratiques ou passions pour un domaine particulier et parfois méconnu. Ce temps d’échange et de partage entre un public et des personnes animées par ce qu’elles font est une invitation à la découverte des richesses souvent insoupçonnées de notre territoire.

Du 6 au 7 septembre 2025, de 10h à 18h à la salle de convivialité de Saint-Denis-le-Vêtu. .

Salle de convivialité 11 Lieu-dit Le Bourg Saint-Denis-le-Vêtu 50210 Manche Normandie +33 6 77 28 56 27 sdlv.patrimoine@gmail.com

