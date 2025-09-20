Les Arts dans la ville Munster

Découvrez le patrimoine insolite de Munster à travers une vingtaine de clichés du Club photo de Breitenbach, exposés dans les rues du centre-ville pour les Journées européennes du patrimoine.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Club photo de Breitenbach vous invite à déambuler dans les rues du centre-ville de Munster et à découvrir une série de clichés mettant en lumière son patrimoine insolite. Une vingtaine de panneaux seront installés pour l’occasion. .

Discover Munster’s unusual heritage through some twenty photos taken by the Breitenbach Photo Club, exhibited in the streets of the town center for the European Heritage Days.

Entdecken Sie das ungewöhnliche Kulturerbe von Munster anhand von rund 20 Aufnahmen des Fotoclubs Breitenbach, die anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals in den Straßen des Stadtzentrums ausgestellt werden.

Scoprite l’insolito patrimonio di Munster attraverso una ventina di foto scattate dal Foto Club Breitenbach, esposte nelle strade del centro città in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.

Descubra el insólito patrimonio de Munster a través de una veintena de fotos tomadas por el Foto Club Breitenbach, expuestas en las calles del centro de la ciudad con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

