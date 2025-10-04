Les Arts de la Rue Médiathèque L@ Parenthèse Nivillac

Les Arts de la Rue Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque L@ Parenthèse Morbihan

Gratuit

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T21:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T21:00:00

À l’occasion des 10 ans de l’ouverture au public de la médiathèque et de l’ensemble architectural Mairie/Agence postale communale/Médiathèque, la commune de Nivillac invite les spectateurs à redécouvrir son espace public et à vivre ensemble cet événement festif, familial et participatif avec 6 compagnies des arts de la rue aux esthétiques artistiques variées.

Programme :

14h : Clémence de Clamard (Roi Zizo Cie) – Lieu : parvis de la médiathèque – Genre : théâtre – Public : de 8 à 108 ans

15h15 : Kern, une insolite rencontre (Cie NGC25) – Lieu : Bois de Lourmois – Genre : danse – Public : de 6 à 106 ans

16h30 : Etoffer la nuit (Cie Aurita) – Lieu : parking de l’église – trapèze et chant lyrique – Public : de 5 à 105 ans

17h45 : Les histoires de poche de M. Pepperscott (Cie Drolatic Industry) – Lieu : parvis du Forum – Genre : marionnettes – Public : de 6 à 106 ans

18h30 : Influence (Cie Les Invendus) – Lieu : parking du Forum – Genre : mouvement jonglé – Public : de 5 à 105 ans

19h30 : L’Arbre à danser (Cie Système B) – Lieu : centre bourg de Nivillac – Genre : bal participatif – Public : de 1 à 111 ans

Gratuit. Buvette et restauration sur place.

En cas de mauvais temps, repli au centre culturel Le Forum

Médiathèque L@ Parenthèse 1 rue Joseph Dano 56130 Nivillac Nivillac 56130 Morbihan Bretagne 0299908164 https://mediatheque.nivillac.fr

Commune de Nivillac