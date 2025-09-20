Les arts de la table : animations et marché du terroir Maison rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen

Les arts de la table : animations et marché du terroir 20 et 21 septembre Maison rurale de l’Outre-Forêt Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les arts de la table sont à l’honneur ce week-end à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt !

De nombreux ateliers et dégustations sont proposés pour petits et grands : démonstrations de broderie de monogrammes et de points de croix, traite de la vache Marguerite à l’étable, barattage de beurre à l’ancienne, fabrication de brioches ou de petits pains, débitage du chou à choucroute, pressurage de fruits, ainsi que des démonstrations de l’atelier des marqueteurs des Amis de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt.

Le dimanche, découvrez également le savoir-faire de « la Fabrique d’Anaïs », céramiste originaire de Haguenau.

Vous pourrez également parcourir le marché des produits du terroir et partir à la rencontre d’autres artisans locaux.

Tout au long du week-end, participez, également, à une visite libre de la Maison Rurale, découvrez une exposition consacrée aux arts de la table, et assistez à une conférence sur « L’Alsace dans nos assiettes » et sur « L’histoire de la gastronomie française ».

Plus d’infos ici.

Maison rurale de l'Outre-Forêt 1 Rue de l'Église, 67250 Kutzenhausen Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est 03 88 80 53 00 http://www.maison-rurale.fr La Maison rurale de l'Outre-Forêt constitue un corps de ferme complet, illustrant le mode de vie de la génération ayant connu les mutations du monde rural entre 1920 et 1950.

Elle vous invite à découvrir les particularités de l’Outre-Forêt : son architecture, l’intimité de ses intérieurs, son mobilier, les richesses de ses caves et greniers, le savoir-faire de ses artisans et la chaleur de ses habitants.

Loin de représenter un passé mythique ou idéalisé, la Maison rurale se veut un témoignage fidèle de la vie quotidienne, familiale, villageoise, sociale et religieuse du siècle dernier.

Un club de marqueterie de l’AMROF a été créé il y a une vingtaine d’années.

© MROF