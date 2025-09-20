Les arts de la table : visite de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt Maison rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les arts de la table sont à l’honneur ce week-end à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt !

Découvrez, tout au long de votre parcours de visite, les pièces emblématiques du service de table Obernai présentées par les Amis d’Henri Loux : les « soup’hier, sauc’hier et sal’hier » des collections des Amis de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, des nappes chiffrées et marquées, ainsi que des pots à lait de Soufflenheim.

Une animation musicale le dimanche 21 viendra compléter ces journées riches en animations !

Tout au long du week-end, participez, également, à de nombreuses activités et animations, découvrez une exposition consacrée aux arts de la table et assistez à une conférence sur « L’Alsace dans nos assiettes » et sur « L’histoire de la gastronomie française ».

Programme complet ici.

Maison rurale de l'Outre-Forêt 1 Rue de l'Église, 67250 Kutzenhausen Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est 03 88 80 53 00 http://www.maison-rurale.fr La Maison rurale de l'Outre-Forêt constitue un corps de ferme complet, illustrant le mode de vie de la génération ayant connu les mutations du monde rural entre 1920 et 1950.

Elle vous invite à découvrir les particularités de l’Outre-Forêt : son architecture, l’intimité de ses intérieurs, son mobilier, les richesses de ses caves et greniers, le savoir-faire de ses artisans et la chaleur de ses habitants.

Loin de représenter un passé mythique ou idéalisé, la Maison rurale se veut un témoignage fidèle de la vie quotidienne, familiale, villageoise, sociale et religieuse du siècle dernier.

Un club de marqueterie de l’AMROF a été créé il y a une vingtaine d’années.

© MROF