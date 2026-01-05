Les arts du cirque Médiathèque municipale de Paimpol Paimpol

Les arts du cirque

Début : 2026-01-27

fin : 2026-03-28

2026-01-27

La médiathèque vous invite à explorer l’univers des arts du cirque et leurs évolutions, au-delà des disciplines traditionnelles (équilibre, arts aériens, jeux de corps, jonglerie…). Au programme une exposition d’objets et d’affiches en partenariat avec Cirque en Flotte, des lectures musicales avec l’École de musique de Paimpol, une rencontre avec l’artiste comédien-clown-mime Julien Cottereau, des visites de l’exposition animées par Cirque en Flotte, ainsi que de nombreux autres rendez-vous autour du cirque (Bébé bouquine, Quelle Histoire, Club ciné…). .

Médiathèque municipale de Paimpol 2 Rue Henry Dunant Paimpol 22500 Côtes-d'Armor Bretagne

