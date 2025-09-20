Les arts du feu Mers-les-Bains Site Patrimonial Remarquable Mers-les-Bains

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T18:+

Les Arts du Feu : Terre – Verre – Métal

Une douzaine d’artisans d’art exposeront sur le front de mer : potier, céramiste, raku, souffleur de verre à la canne, fileur de verre, graveur, perlier, coutelier…

Exposition – Vente – Démonstration

Atelier de tournage en poterie (participation de 2€)

Mers-les-Bains Site Patrimonial Remarquable esplanade du Général Leclerc 80350 Mers Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts de France

