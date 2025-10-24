Les Arts du Feu Place de la Mairie Rennes
Les Arts du Feu Place de la Mairie Rennes jeudi 11 décembre 2025.
Les Arts du Feu Place de la Mairie Rennes 11 – 14 décembre Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Venez rencontrer les 52 artisans et artisanes d’art qui transforment les matières par le feu (terre, verre, métal).
Cette année, le verre est à l’honneur ! Expo-vente, démonstrations, ateliers d’initiation, jeu « Demandez-nous la lune ! ».
Buvette et restauration prévues sur place.
https://www.lesartsdufeu.com/
Place de la Mairie Place de la Mairie, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine