Les Arts du Feu Place de la Mairie Rennes 11 – 14 décembre Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Venez rencontrer les 52 artisans et artisanes d’art qui transforment les matières par le feu (terre, verre, métal).

Cette année, le verre est à l’honneur ! Expo-vente, démonstrations, ateliers d’initiation, jeu « Demandez-nous la lune ! ».

Buvette et restauration prévues sur place.

Début : 2025-12-11T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-14T18:00:00.000+01:00

https://www.lesartsdufeu.com/

Place de la Mairie, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine