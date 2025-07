Les arts en Ile-de-France, en images et en continu La Loupe

La Loupe Eure-et-Loir

Début : 2025-07-22

fin : 2025-07-26

2025-07-22 2025-07-25 2025-07-26 2025-07-29 2025-08-02

Des projections tous les jours d’ouverture !

La micro-folie vous propose Les arts en Ile-de-France, en images et en continu.

La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 94 37

English :

Screenings every day we’re open!

La micro-folie brings you the arts of the Ile-de-France region, in continuous images.

German :

Filmvorführungen an allen Öffnungstagen!

La micro-folie zeigt Ihnen Les arts en Ile-de-France, in Bildern und am laufenden Band.

Italiano :

Proiezioni ogni giorno di apertura!

La micro-folie vi porta le arti della regione Ile-de-France, in immagini e senza sosta.

Espanol :

Proyecciones todos los días de apertura

La micro-folie le acerca las artes en la región de Île-de-France, en imágenes y sin parar.

L’événement Les arts en Ile-de-France, en images et en continu La Loupe a été mis à jour le 2025-07-08 par OT DU PERCHE