Les Arts en tournée Plateau sportif de la Binquenais Rennes

Les Arts en tournée Plateau sportif de la Binquenais Rennes dimanche 13 juillet 2025.

Les Arts en tournée Plateau sportif de la Binquenais Rennes Dimanche 13 juillet, 15h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Les arts en tournée, organisé par la compagnie Mono Pulpo met en valeur les arts manuels, en proposant divers ateliers et spectacles sont également proposés pour le divertissement du public.

Les arts en Tournée est un projet itinérant proposé par la compagnie Monopulpo. C’est un projet qui se déroule à chaque fois sur 2 jours pendant le weekend en juin, juillet et août. Le projet est né dans le quartier du Blosne pendant la pandémie avec le nom Blosne en mouvement et après avoir remarque la préférence du public pour les ateliers d’Arts manuels nous avons dirige notre projet vers tous les diffèrents ateliers artistique manuels .

Le but est de permettre un moment convivial pour les habitants autour d’ateliers manuels artistiques. La gratuité des ateliers et le fait que cela se passe dans la rue est quelque chose de primordial dans les valeurs de la compagnie vis à vis du partage, de l’accessibilité à la culture.

Lors de cet événement de juillet, les arts en tournée propose des ateliers de mosaïque, de sculpture de ballons, un spectacle de marionnettes et un spectacle de cirque, pour le divertissement du public et la cohésion intergénérationnelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-13T15:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-13T18:30:00.000+02:00

1



Plateau sportif de la Binquenais square alexis le strat 35200 rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine