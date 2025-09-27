Les Arts fêtent les 800 ans de la cathédrale de Beauvais: Exposition/Concert Beauvais
Les Arts fêtent les 800 ans de la cathédrale de Beauvais: Exposition/Concert Beauvais samedi 27 septembre 2025.
Les Arts fêtent les 800 ans de la cathédrale de Beauvais: Exposition/Concert
Rue de l’Étamine Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 15:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Exposition d’artistes locaux et concert du Chœur du Mont et Chœur du Mont Kids pour fêter les 800 ans de la cathédrale de Beauvais
Organisateur : Tennis Club et Chorale du Mont Saint Adrien 0 .
Rue de l’Étamine Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 6 31 34 57 50
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Arts fêtent les 800 ans de la cathédrale de Beauvais: Exposition/Concert Beauvais a été mis à jour le 2025-07-08 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis