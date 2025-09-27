Les Arts fêtent les 800 ans de la cathédrale de Beauvais: Exposition/Concert Beauvais

Les Arts fêtent les 800 ans de la cathédrale de Beauvais: Exposition/Concert Beauvais samedi 27 septembre 2025.

Les Arts fêtent les 800 ans de la cathédrale de Beauvais: Exposition/Concert

Rue de l’Étamine Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0

Gratuit

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Exposition d’artistes locaux et concert du Chœur du Mont et Chœur du Mont Kids pour fêter les 800 ans de la cathédrale de Beauvais

Organisateur : Tennis Club et Chorale du Mont Saint Adrien 0 .

Rue de l’Étamine Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 6 31 34 57 50

