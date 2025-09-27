Les arts fêtent les 800 ans de la cathédrale: Exposition/concert Beauvais

Les arts fêtent les 800 ans de la cathédrale: Exposition/concert Beauvais samedi 27 septembre 2025.

Les arts fêtent les 800 ans de la cathédrale: Exposition/concert

Rue de l’Étamine Beauvais Oise

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27 23:00:00

Nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle fois notre exposition /concert à l’occasion des 800 ans de la cathédrale de Beauvais !

Rencontrez nos artistes créateurs dès 15h00 qui exposeront leurs œuvres créées spécialement pour l’occasion Julien Amans, Maxime Trouvillers, Elisa Torres, Frédéric Beguet et Angélique Savary.

À 20h30, venez écouter le Chœur du Mont et Chœur du Mont Kids, accompagné d’artistes exceptionnels Foudre, Victor Volpelier, Cathy Ringenbach, Thomas Ladrey et Patricia Murtas, autour d’un répertoire conçu pour célébrer notre belle cathédrale ! 0 .

Rue de l’Étamine Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 6 31 34 57 50

