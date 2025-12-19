Les Arts Scène Evasion gourmande Espace Ménétrier Salle Courbet Valdahon
Les Arts Scène Evasion gourmande Espace Ménétrier Salle Courbet Valdahon samedi 24 janvier 2026.
Les Arts Scène Evasion gourmande
Espace Ménétrier Salle Courbet 16 Rue de l’Église Valdahon Doubs
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 15:00:00
fin : 2026-02-01 17:00:00
Date(s) :
2026-01-24 2026-01-25 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-21 2026-02-22
Les Arts Scène seront sur les planches avec une comédie de Germaine Planson Evasion gourmande .
Les représentations à Orchamps-Vennes seront aux bénéfices d’associations. .
Espace Ménétrier Salle Courbet 16 Rue de l’Église Valdahon 25800 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Arts Scène Evasion gourmande
L’événement Les Arts Scène Evasion gourmande Valdahon a été mis à jour le 2025-12-19 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS