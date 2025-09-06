Les Arts Vagabonds Eglise des Jacobins Poligny

Les Arts Vagabonds

Eglise des Jacobins 6 Rue Jules Grévy Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-10 19:00:00

2025-09-06 2025-09-07 2025-09-10 2025-09-11 2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14 2025-09-17 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21

Exposition peintures, sculptures, installations

Évènement artistique et patrimonial 2ème édition

Arefiev Svetlana

Gutleben Marie-Rose

Hanuise Sylva

Hatet Gwenola

Jaffke Janet

Jenck Anne

Lequin Danielle

Leroyer Iris

Mazzer Benoit

Muël Claire

Perez Denis

Thibaut Jacques

Vuilliez-Matringe Joëlle

Organisateur Les Arts Vagabonds

Association pour la promotion de la création artistique dans toutes ses expressions arts plastiques, musique, théâtre, danse.

Nous accompagnons ou créons des évènements artistiques pour tout public au cœur du patrimoine. .

Eglise des Jacobins 6 Rue Jules Grévy Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 97 93 64 36 lesartsvagabonds@gmail.com

