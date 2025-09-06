Les Arts Vagabonds Eglise des Jacobins Poligny
Les Arts Vagabonds Eglise des Jacobins Poligny samedi 6 septembre 2025.
Les Arts Vagabonds
Eglise des Jacobins 6 Rue Jules Grévy Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 14:00:00
fin : 2025-09-10 19:00:00
Date(s) :
2025-09-06 2025-09-07 2025-09-10 2025-09-11 2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14 2025-09-17 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21
Exposition peintures, sculptures, installations
Évènement artistique et patrimonial 2ème édition
Arefiev Svetlana
Gutleben Marie-Rose
Hanuise Sylva
Hatet Gwenola
Jaffke Janet
Jenck Anne
Lequin Danielle
Leroyer Iris
Mazzer Benoit
Muël Claire
Perez Denis
Thibaut Jacques
Vuilliez-Matringe Joëlle
Organisateur Les Arts Vagabonds
Association pour la promotion de la création artistique dans toutes ses expressions arts plastiques, musique, théâtre, danse.
Nous accompagnons ou créons des évènements artistiques pour tout public au cœur du patrimoine. .
Eglise des Jacobins 6 Rue Jules Grévy Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 97 93 64 36 lesartsvagabonds@gmail.com
