Les Arts’Cades Rue du Commerce Lons-le-Saunier

Rue du Commerce Dans la rue en extérieur sous les arcades Lons-le-Saunier Jura
Début : 2025-08-24 09:30:00
fin : 2025-08-24 18:30:00
2025-08-24
La Galerie 2023 organise son 5ème marché d’art contemporain « Les Arts’Cades ».
Il y aura des sculpteurs, des peintres, des plasticiens, des illustrateurs, des photographes etc …
Le marché sera bien évidemment un moment privilégié pour rencontrer les artistes et échanger avec eux sur leurs techniques et leur démarche artistique. .
Rue du Commerce Dans la rue en extérieur sous les arcades Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté
