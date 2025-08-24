Les Arts’Cades Rue du Commerce Lons-le-Saunier

Les Arts’Cades Rue du Commerce Lons-le-Saunier dimanche 24 août 2025.

Les Arts’Cades

Rue du Commerce Dans la rue en extérieur sous les arcades Lons-le-Saunier Jura

Début : 2025-08-24 09:30:00

fin : 2025-08-24 18:30:00

2025-08-24

La Galerie 2023 organise son 5ème marché d’art contemporain « Les Arts’Cades ».

Il y aura des sculpteurs, des peintres, des plasticiens, des illustrateurs, des photographes etc …

Le marché sera bien évidemment un moment privilégié pour rencontrer les artistes et échanger avec eux sur leurs techniques et leur démarche artistique. .

