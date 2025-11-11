Les Asphodèles Art Scène Théâtre Pau

Les Asphodèles

Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Comédie déjantée Durée 90 mn A partir de 12 ans

Rien ne va plus à la clinique des Asphodèles. Le directeur est dépassé par les événements ses pensionnaires aux comportements très particuliers ne le paient pas, et il ne recevra plus de subvention de la région.

À l’heure où son établissement est en passe de fermer, il faut trouver des solutions, et peut-être auprès d’un député. Tout ça pourrait être simple, s’il n’y avait pas l’arrivée dans la clinique d’un inspecteur du ministère de la santé.

Cette dernière va découvrir un établissement où les personnages les plus farfelus se côtoient en toute liberté, dans des méthodes plus ou moins douteuses… Une explosion de cas très particuliers, des personnages plus improbables les uns que les autres, et une bonne humeur contagieuse voilà les ingrédients de cette comédie déjantée ! .

Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr

English : Les Asphodèles

German : Les Asphodèles

Italiano :

Espanol : Les Asphodèles

L’événement Les Asphodèles Pau a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Pau