LES ASPHODELES THEATRE SAINT LOUIS Pau

LES ASPHODELES Début : 2025-12-31 à 22:30. Tarif : – euros.

ASPROD PRÉSENTE : LES ASPHODELESRien ne va plus à la clinique des Asphodèles. Le directeur est dépassé par les événements : ses pensionnaires aux comportements très particuliers ne le paient pas, et il ne recevra plus de subvention de la région. À l’heure où son établissement est en passe de fermer, il faut trouver des solutions, et peut-être auprès d’un député. Tout ça pourrait être simple, s’il n’y avait pas l’arrivée dans la clinique d’un inspecteur du ministère de la santé.Cette dernière va découvrir un établissement où les personnages les plus farfelus se côtoient en toute liberté, dans des méthodes plus ou moins douteuses… Une explosion de cas très particuliers, des personnages plus improbables les uns que les autres, et une bonne humeur contagieuse : voilà les ingrédients de cette comédie déjantée !Deux séances : 20h et 22h30Mise en scène : Frederic Fuertes Création : Bernard FuertesÀ partir de 12 ans

THEATRE SAINT LOUIS RUE SAINT LOUIS 64000 Pau 64