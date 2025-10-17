Les Assemblées urbaines #1 L’art du voisinage Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Les Assemblées urbaines #1 L’art du voisinage Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement vendredi 17 octobre 2025.

Les Assemblées urbaines #1 L’art du voisinage

Vendredi 17 octobre 2025 à partir de 18h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Musée d’Histoire de Marseille (MHM) dans le cadre Les Rencontres d’Image de ville.

Dans le cadre des Rencontres d’Image de ville , qui se déroulent à Aix En Provence et Marseille du 9 au 19 octobre.



Dans la continuité du cycle Au gai savoir urbain initié par Michel Lussault et Thierry Paquot, Océane Ragoucy architecte, curatrice et critique propose une série de trois rencontres qui interrogent nos expériences de la ville par l’image et l’enquête. Cette année, elle invite Joëlle Zask, philosophe, membre de l’Institut Universitaire de France et du département de philosophie d’Aix-Marseille, dont le travail interroge les conditions d’une culture démocratique et les façons d’habiter ensemble, à la croisée des arts visuels et de l’urbanisme.



Ces rendez-vous sont prévus au musée d’Histoire de Marseille et sont tous suivis d’une projection-débat au cinéma Vidéodrome 2.



► Les Assemblées urbaines #1 L’art du voisinage



Le voisinage engage une coexistence, non une simple cohabitation. Joëlle Zask en fait un concept normatif : voisiner suppose une forme d’entente. Du petit au grand voisin, il s’agit d’un art, inscrit dans une structure mentale marquée par les formes urbaines. Entre vie de quartier, isolement et les gated communites, résidences fermées dont on voit de plus en plus d’exemples à Marseille, penser autrement le voisinage devient une nécessité sociale et politique.

Conversation avec Joëlle Zask.

Entrée libre à l’auditorium du musée, dans la limite des places disponibles



> À 20h30 projection du film Les Bruits de Recife de Kleber Mendonça Filho cinéma Vidéodrome 2

[fiction Brésil 2012 2h11]

En présence d’Océane Ragoucy et Joëlle Zask.



► Les Journées nationales de l’architecture

Du 17 au 19 octobre 2025

Les Journées nationales de l’architecture, organisées par le ministère de la Culture ont vocation à fédérer les initiatives qui contribuent à la découverte de l’architecture et de ses métiers auprès de tous les publics. Elles visent à révéler la présence de l’architecture dans tous les territoires, qu’il s’agisse de grands projets ou de constructions du quotidien.

Au programme du musée d’Histoire de Marseille, rendez-vous pour toutes sortes d’ateliers jeunes publics, visites thématiques, puis tables-rondes et projections dans le cadre des rencontres d’Image de ville intitulées Les assemblées urbaines .





Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Rendezvous at the Musée d’Histoire de Marseille (MHM) as part of Les Rencontres d?Image de ville.

German :

Treffpunkt im Musée d’Histoire de Marseille (MHM) im Rahmen von Les Rencontres d?Image de ville.

Italiano :

Incontriamoci al Musée d’Histoire de Marseille (MHM) nell’ambito dei Rencontres d’Image de ville.

Espanol :

Reúnase con nosotros en el Museo de Historia de Marsella (MHM) en el marco de Les Rencontres d’Image de ville.

