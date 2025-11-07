Les assises de la traduction litteraire Place Félix Rey Arles

Depuis plus de quarante ans, ATLAS organise à Arles les Assises de la traduction littéraire, qui réunissent des passionné·es de littératures étrangères pour trois jours de festivités et de débats autour d’un thème.

Programme complet en ligne https://www.atlas-citl.org/assises-2025/ .

Place Félix Rey Espace Van Gogh Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For more than forty years, ATLAS has been organizing the Assises de la traduction littéraire in Arles, bringing together enthusiasts of foreign literature for three days of festivities and debate around a theme.

German :

Seit mehr als vierzig Jahren organisiert ATLAS in Arles die Assises de la traduction littéraire (Konferenz der literarischen Übersetzung), bei der sich Liebhaber ausländischer Literaturen zu dreitägigen Feierlichkeiten und Debatten rund um ein Thema treffen.

Italiano :

Da oltre quarant’anni ATLAS organizza ad Arles le Assises de la traduction littéraire, che riuniscono gli appassionati di letteratura straniera per tre giorni di festeggiamenti e dibattiti intorno a un tema.

Espanol :

Desde hace más de cuarenta años, ATLAS organiza en Arles las Assises de la traduction littéraire, que reúnen a apasionados de la literatura extranjera durante tres días de fiesta y debate en torno a un tema.

