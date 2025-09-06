Les associations en fête PARC DU COURS Épinal

Les associations en fête PARC DU COURS Épinal samedi 6 septembre 2025.

Les associations en fête

PARC DU COURS Avenue Gambetta Épinal Vosges

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

2025-09-06

Les associations en fête c’est LE rendez-vous incontournable pour rencontrer plus de 200 associations sportives, culturelles et sociales !

Un village des associations constitué de quartiers dédiés aux grandes thématiques associatives telles que la mobilité, l’emploi, le théâtre, les langues et le patrimoine, la nature ou encore les sports prendra place au Parc du Cours. Des démonstrations, des ateliers et des animations seront proposés tout au long de la journée par les associations spinaliennes.Tout public

PARC DU COURS Avenue Gambetta Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 51 23

English :

« Les associations en fête » is THE event to meet more than 200 sports, cultural and social associations!

A village of associations made up of areas dedicated to the major associative themes such as mobility, employment, theater, languages and heritage, nature or sports will take place in the Parc du Cours. Demonstrations, workshops and animations will be proposed throughout the day by the associations of Spinallia.

German :

die « Les associations en fête » ist DER Treffpunkt, um mehr als 200 Sport-, Kultur- und Sozialvereine zu treffen!

Im Parc du Cours gibt es ein Dorf der Vereine, das aus Vierteln besteht, die den großen Themen der Vereine gewidmet sind, wie z. B. Mobilität, Beschäftigung, Theater, Sprachen und Kulturerbe, Natur und Sport. Die Vereine aus Spinal werden den ganzen Tag über Vorführungen, Workshops und Animationen anbieten.

Italiano :

« Les associations en fête » è IL luogo dove incontrare oltre 200 associazioni sportive, culturali e sociali!

Nel Parc du Cours sarà allestito un villaggio delle associazioni, con aree dedicate ai temi principali delle associazioni, come mobilità, occupazione, teatro, lingue e patrimonio, natura e sport. Per tutta la giornata le associazioni di Spinal proporranno dimostrazioni, laboratori e attività.

Espanol :

« Les associations en fête » es EL lugar de encuentro de más de 200 asociaciones deportivas, culturales y sociales

Se instalará un pueblo de asociaciones en el Parc du Cours, con espacios dedicados a los principales temas de las asociaciones, como la movilidad, el empleo, el teatro, las lenguas y el patrimonio, la naturaleza y el deporte. Durante todo el día, las asociaciones de Spinal ofrecerán demostraciones, talleres y actividades.

L’événement Les associations en fête Épinal a été mis à jour le 2025-08-08 par OT EPINAL ET SA REGION