Les ateliers AFL Outils atelier création d’un masque Le Barp mercredi 18 février 2026.
AFL OUTILS
Plongez dans l’esprit festif du carnaval avec un atelier de création de masques !
Couleurs, plumes et paillettes seront au rendez-vous pour laisser libre cours à votre imagination et repartir avec un masque unique. Un moment créatif et convivial à partager, idéal pour petits et grands.
Sur inscription
afloutils@gmail.com
05 56 88 74 01 .
1B Rue de la Forêt Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 74 01 afloutils@gmail.com
