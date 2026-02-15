Les ateliers AFL Outils atelier création d’un masque Le Barp

Les ateliers AFL Outils atelier création d’un masque

1B Rue de la Forêt Le Barp Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

AFL OUTILS

Plongez dans l’esprit festif du carnaval avec un atelier de création de masques !

Couleurs, plumes et paillettes seront au rendez-vous pour laisser libre cours à votre imagination et repartir avec un masque unique. Un moment créatif et convivial à partager, idéal pour petits et grands.

Sur inscription

afloutils@gmail.com

05 56 88 74 01 .

