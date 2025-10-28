Les ateliers AFL Outils Atelier nature pour nourrir les oiseaux Le Barp
Les ateliers AFL Outils Atelier nature pour nourrir les oiseaux Le Barp mardi 28 octobre 2025.
Les ateliers AFL Outils Atelier nature pour nourrir les oiseaux
1B Rue de la Forêt Le Barp Gironde
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-28
AFL OUTILS
Nourrie les oiseaux en leur offrant mangeoires et boules de graisse.
Dès 3 ans
afloutils@gmail.com
05 56 88 74 01 .
1B Rue de la Forêt Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 74 01 afloutils@gmail.com
English : Les ateliers AFL Outils Atelier nature pour nourrir les oiseaux
German :
Italiano :
Espanol : Les ateliers AFL Outils Atelier nature pour nourrir les oiseaux
L’événement Les ateliers AFL Outils Atelier nature pour nourrir les oiseaux Le Barp a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Val de l’Eyre