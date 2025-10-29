Les ateliers AFL Outils Atelier pâtisserie Le Barp
Les ateliers AFL Outils Atelier pâtisserie Le Barp mercredi 29 octobre 2025.
Les ateliers AFL Outils Atelier pâtisserie
1B Rue de la Forêt Le Barp Gironde
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
AFL OUTILS
Atelier pâtisserie fantastique d’automne .
Dès 3 ans
afloutils@gmail.com
05 56 88 74 01 .
1B Rue de la Forêt Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 74 01 afloutils@gmail.com
English : Les ateliers AFL Outils Atelier pâtisserie
German :
Italiano :
Espanol : Les ateliers AFL Outils Atelier pâtisserie
L’événement Les ateliers AFL Outils Atelier pâtisserie Le Barp a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Val de l’Eyre