Les ateliers AFL Outils Atelier pâtisserie Le Barp

Les ateliers AFL Outils Atelier pâtisserie Le Barp mercredi 29 octobre 2025.

Les ateliers AFL Outils Atelier pâtisserie

1B Rue de la Forêt Le Barp Gironde

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

AFL OUTILS

Atelier pâtisserie fantastique d’automne .

Dès 3 ans

afloutils@gmail.com

05 56 88 74 01 .

1B Rue de la Forêt Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 74 01 afloutils@gmail.com

English : Les ateliers AFL Outils Atelier pâtisserie

German :

Italiano :

Espanol : Les ateliers AFL Outils Atelier pâtisserie

L’événement Les ateliers AFL Outils Atelier pâtisserie Le Barp a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Val de l’Eyre