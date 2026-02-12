Les ateliers AFL Outils atelier pâtisserie Mardi Gras Le Barp
Les ateliers AFL Outils atelier pâtisserie Mardi Gras Le Barp mardi 17 février 2026.
Les ateliers AFL Outils atelier pâtisserie Mardi Gras
1B Rue de la Forêt Le Barp Gironde
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
AFL OUTILS
À l’occasion de Mardi gras, venez participer à un atelier pâtisserie gourmand et festif !
Petits et grands mettront la main à la pâte pour réaliser de délicieuses douceurs traditionnelles, dans une ambiance conviviale et joyeuse. Un moment sucré à partager en famille !
Sur inscription
afloutils@gmail.com
05 56 88 74 01 .
1B Rue de la Forêt Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 74 01 afloutils@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les ateliers AFL Outils atelier pâtisserie Mardi Gras
L’événement Les ateliers AFL Outils atelier pâtisserie Mardi Gras Le Barp a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Val de l’Eyre