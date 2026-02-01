Les ateliers AFL Outils ateliers multi activités spécial Saint Valentin Le Barp

Les ateliers AFL Outils ateliers multi activités spécial Saint Valentin

1B Rue de la Forêt Le Barp Gironde

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 14:30:00

fin : 2026-02-10 16:30:00

2026-02-10

Venez créer un présent d’amour, d’amitié ou d’affection. Bracelets, porte clés, cartes, tout est possible !

afloutils@gmail.com

05 56 88 74 01 .

