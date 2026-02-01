Les ateliers AFL Outils ateliers multi activités spécial Saint Valentin Le Barp
Les ateliers AFL Outils ateliers multi activités spécial Saint Valentin Le Barp mercredi 11 février 2026.
Les ateliers AFL Outils ateliers multi activités spécial Saint Valentin
1B Rue de la Forêt Le Barp Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11 12:00:00
Date(s) :
2026-02-11
AFL OUTILS
Venez créer un présent d’amour, d’amitié ou d’affection. Bracelets, porte clés, cartes, tout est possible !
afloutils@gmail.com
05 56 88 74 01 .
1B Rue de la Forêt Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 74 01 afloutils@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les ateliers AFL Outils ateliers multi activités spécial Saint Valentin Le Barp a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Val de l’Eyre