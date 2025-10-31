Les ateliers AFL Outils Citrouilles en fête Le Barp
Les ateliers AFL Outils Citrouilles en fête Le Barp vendredi 31 octobre 2025.
Les ateliers AFL Outils Citrouilles en fête
1B Rue de la Forêt Le Barp Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
AFL OUTILS
Comme l’équipe des Mystères associés, démasque le monstre voleur de bonbons.
Chasse au trésor, énigmes, jeux, et activités adaptées pour les enfants de 3 ans à 10 ans environ.
Et pour finir, un goûter à déguster en famille pour envouter toutes les papilles
afloutils@gmail.com
05 56 88 74 01 .
1B Rue de la Forêt Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 74 01 afloutils@gmail.com
English : Les ateliers AFL Outils Citrouilles en fête
German :
Italiano :
Espanol : Les ateliers AFL Outils Citrouilles en fête
L’événement Les ateliers AFL Outils Citrouilles en fête Le Barp a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Val de l’Eyre