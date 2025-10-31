Les ateliers AFL Outils Citrouilles en fête Le Barp

Les ateliers AFL Outils Citrouilles en fête

1B Rue de la Forêt Le Barp Gironde

AFL OUTILS

Comme l’équipe des Mystères associés, démasque le monstre voleur de bonbons.

Chasse au trésor, énigmes, jeux, et activités adaptées pour les enfants de 3 ans à 10 ans environ.

Et pour finir, un goûter à déguster en famille pour envouter toutes les papilles

1B Rue de la Forêt Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 74 01 afloutils@gmail.com

