Les ateliers AFL Outils Couture créative Le Barp
Les ateliers AFL Outils Couture créative Le Barp mercredi 22 octobre 2025.
Les ateliers AFL Outils Couture créative
1B Rue de la Forêt Le Barp Gironde
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
AFL OUTILS
Découvrez l’art de la couture automnale avec Marilyne.
Dès 8 ans
afloutils@gmail.com
05 56 88 74 01 .
1B Rue de la Forêt Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 74 01 afloutils@gmail.com
English : Les ateliers AFL Outils Couture créative
German :
Italiano :
Espanol : Les ateliers AFL Outils Couture créative
L’événement Les ateliers AFL Outils Couture créative Le Barp a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Val de l’Eyre