Les ateliers AFL Outils Couture créative Le Barp

Les ateliers AFL Outils Couture créative

1B Rue de la Forêt Le Barp Gironde

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

AFL OUTILS

Découvrez l’art de la couture automnale avec Marilyne.

Dès 8 ans

afloutils@gmail.com

05 56 88 74 01 .

1B Rue de la Forêt Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 74 01 afloutils@gmail.com

