Les ateliers AFL Outils Initiation aux échecs Le Barp

Les ateliers AFL Outils Initiation aux échecs Le Barp mardi 21 octobre 2025.

Les ateliers AFL Outils Initiation aux échecs

1B Rue de la Forêt Le Barp Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

AFL OUTILS

L’art des échecs, c’est aussi un jeu d’enfants !

Initiez vous et pratiquez l’art des échecs avec Jérémy.

Dès 8 ans

afloutils@gmail.com

05 56 88 74 01 .

1B Rue de la Forêt Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 74 01 afloutils@gmail.com

English : Les ateliers AFL Outils Initiation aux échecs

German :

Italiano :

Espanol : Les ateliers AFL Outils Initiation aux échecs

L’événement Les ateliers AFL Outils Initiation aux échecs Le Barp a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Val de l’Eyre