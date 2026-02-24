Les ateliers AFL Outils puces de couturières & loisirs créatifs Le Barp
Les ateliers AFL Outils puces de couturières & loisirs créatifs Le Barp dimanche 29 mars 2026.
Les ateliers AFL Outils puces de couturières & loisirs créatifs
1B Rue de la Forêt Le Barp Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
AFL OUTILS
Participez à une journée dédiée à la couture, placée sous le signe de la créativité et du partage !
Les participants pourront tenir leur stand, présenter leurs créations, échanger astuces et savoir-faire, et rencontrer d’autres passionnés. Une belle occasion de valoriser le fait main et de vivre un moment convivial autour du fil et de l’aiguille.
afloutils@gmail.com
06 52 26 93 27 .
1B Rue de la Forêt Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 74 01 afloutils@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les ateliers AFL Outils puces de couturières & loisirs créatifs
L’événement Les ateliers AFL Outils puces de couturières & loisirs créatifs Le Barp a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Val de l’Eyre