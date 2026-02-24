Les ateliers AFL Outils puces de couturières & loisirs créatifs Le Barp

Les ateliers AFL Outils puces de couturières & loisirs créatifs

1B Rue de la Forêt Le Barp Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

AFL OUTILS

Participez à une journée dédiée à la couture, placée sous le signe de la créativité et du partage !

Les participants pourront tenir leur stand, présenter leurs créations, échanger astuces et savoir-faire, et rencontrer d’autres passionnés. Une belle occasion de valoriser le fait main et de vivre un moment convivial autour du fil et de l’aiguille.

afloutils@gmail.com

06 52 26 93 27 .

