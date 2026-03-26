LES ATELIERS AGROÉCOLOGIQUES Montpellier

LES ATELIERS AGROÉCOLOGIQUES

Rue de la Mogère Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15 2026-04-25 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-23

Les ateliers agroécologiques ont pour objectif de vous transmettre différentes connaissances et techniques en lien avec le jardinage. Les ateliers durent entre 1h00 et 1h30 et abordent des sujets variés.

Les ateliers agroécologiques ont pour objectif de vous transmettre différentes connaissances et techniques en lien avec le jardinage. Les ateliers durent entre 1h00 et 1h30 et abordent des sujets variés.

Au programme:

L’eau au jardin À partir de 10€

Mercredi 08 avril de 14h30 à 16h30

Gérer les ressources en eau au jardin récupération, irrigation et techniques d’économies.

Prendre soin de son poulailler À partir de 10€

Mercredi 15 avril de 10h à 12h

Savoir entretenir un poulailler sain pour des poules en bonne santé et un jardin fertile.

Patterns, motifs et designs le vivant comme inspiration À partir de 10€

Mercredi 15 avril de 14h30 à 16h30

Explorer les formes et motifs naturels pour créer des aménagements harmonieux et résilient en permaculture.

Mettre en place et maintenir son système d’irrigation À partir de 10€

Samedi 25 avril de 10h à 12h

Installer et entretenir un système d’irrigation adapté à son espace de culture.

La lifofer stimuler les défenses immunitaires À partir de 10€

Mercredi 06 mai de 14h30 à 16h30

Comprendre les bienfaits de la LiFoFer (Litière Forestière Fermentée) et apprendre à l’utiliser au jardin pour stimuler l’immunité des plantes.

Gestion de l’eau et des aménagements À partir de 10€

Mercredi 13 mai de 14h30 à 16h30

Découvrir l’importance de l’eau pour les plantes et comment la gérer pour créer des systèmes autonomes et efficaces.

Tuteurer ses plants À partir de 10€

Samedi 23 mai de 10h à 12h

Savoir tuteurer les cultures grimpantes ou fragiles (tomates, haricots, courges) pour favoriser leurs croissances.

Sur réservation .

Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 52 86 97 77 contact@oasiscitadine.fr

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English :

Agroecological workshops are designed to pass on knowledge and techniques related to gardening. Workshops last between 1h00 and 1h30 and cover a variety of subjects.

L’événement LES ATELIERS AGROÉCOLOGIQUES Montpellier a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 OT MONTPELLIER