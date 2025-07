LES ATELIERS ANAIA CONSTELLATIONS FAMILIALES Bassurels

LES ATELIERS ANAIA CONSTELLATIONS FAMILIALES Bassurels mercredi 16 juillet 2025.

LES ATELIERS ANAIA CONSTELLATIONS FAMILIALES

Lou Mazilhou Bassurels Lozère

Tarif : 45 – 45 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Rendez-vous pour un nouvel atelier des Constellations Familiales. Soirée spéciale de guérison du Chakra Sacré et un soin énergétique au tambour. Places limitées, sur inscription.

Une pause pour Soi.

Rendez-vous à Lou Mazilhou pour un nouvel atelier des Constellations Familiales et Systémiques avec un soin énergétique de guérison au tambour. Soirée spéciale de guérison du Chakra Sacré. De 19h à 23h, avec un repas partagé.

Cet atelier vous permettra de

– Avancer dans la vie en te libérant des loyautés inconscientes,

– Concrétiser un projet qui stagne,

– Retrouver ta créativité et ton élan,

– T’ouvrir à de nouvelles perceptions subtiles.

Places limitées, sur inscription. .

Lou Mazilhou Bassurels 48400 Lozère Occitanie +33 6 77 97 56 16 s.philipchareyre@gmail.com

English :

Join us for another Family Constellations workshop. Special evening of Sacral Chakra healing and energetic drumming. Places limited, registration required.

German :

Termin für einen neuen Workshop zu Familienaufstellungen. Besonderer Abend zur Heilung des Sacred Chakra und eine energetische Behandlung mit der Trommel. Begrenzte Plätze, Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Unitevi a noi per un nuovo workshop sulle Costellazioni Familiari. Una serata speciale di guarigione del Chakra Sacrale e di percussioni energetiche. Posti limitati, su iscrizione.

Espanol :

Únete a nosotros para un nuevo taller de Constelaciones Familiares. Una tarde especial de sanación del Chakra Sacro y tambores energéticos. Plazas limitadas, previa inscripción.

L’événement LES ATELIERS ANAIA CONSTELLATIONS FAMILIALES Bassurels a été mis à jour le 2025-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère