LES ATELIERS ANAIA CONSTELLATIONS FAMILIALES Bassurels samedi 22 novembre 2025.

Lou Mazilhou Bassurels Lozère

Tarif : 35 – 35 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Rendez-vous pour un nouvel atelier des Constellations Familiales. Places limitées, sur inscription.
Une pause pour Soi.
Rendez-vous à Lou Mazilhou pour un nouvel atelier des Constellations Familiales et Systémiques, de 14h à 19h.

Cet atelier te permettra de
– Avancer dans la vie en te libérant des loyautés inconscientes,
– Concrétiser un projet qui stagne,
– Retrouver ta créativité et ton élan,
– T’ouvrir à de nouvelles perceptions subtiles.

3 places pour poser sa constellation 100 € 7 places pour être représentant(e) 35 €

Places limitées, sur inscription. Plus d’informations sur www.lou-mazilhou.fr   .

Lou Mazilhou Bassurels 48400 Lozère Occitanie +33 6 77 97 56 16  s.philipchareyre@gmail.com

English :

Join us for a new Family Constellations workshop. Places are limited.

German :

Treffen Sie sich zu einem neuen Workshop der Familienaufstellungen. Begrenzte Plätze, Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Unitevi a noi per un nuovo workshop sulle Costellazioni Familiari. I posti sono limitati, è necessaria la registrazione.

Espanol :

Participe en un nuevo taller de Constelaciones Familiares. Plazas limitadas, inscripción obligatoria.

