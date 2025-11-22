LES ATELIERS ANAIA CONSTELLATIONS FAMILIALES Bassurels

LES ATELIERS ANAIA CONSTELLATIONS FAMILIALES

Lou Mazilhou Bassurels Lozère

Tarif : 35 – 35 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Rendez-vous pour un nouvel atelier des Constellations Familiales. Places limitées, sur inscription.

Une pause pour Soi.

Rendez-vous à Lou Mazilhou pour un nouvel atelier des Constellations Familiales et Systémiques, de 14h à 19h.

Cet atelier te permettra de

– Avancer dans la vie en te libérant des loyautés inconscientes,

– Concrétiser un projet qui stagne,

– Retrouver ta créativité et ton élan,

– T’ouvrir à de nouvelles perceptions subtiles.

3 places pour poser sa constellation 100 € 7 places pour être représentant(e) 35 €

Places limitées, sur inscription. Plus d’informations sur www.lou-mazilhou.fr .

Lou Mazilhou Bassurels 48400 Lozère Occitanie +33 6 77 97 56 16 s.philipchareyre@gmail.com

English :

Join us for a new Family Constellations workshop. Places are limited.

German :

Treffen Sie sich zu einem neuen Workshop der Familienaufstellungen. Begrenzte Plätze, Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Unitevi a noi per un nuovo workshop sulle Costellazioni Familiari. I posti sono limitati, è necessaria la registrazione.

Espanol :

Participe en un nuevo taller de Constelaciones Familiares. Plazas limitadas, inscripción obligatoria.

