LES ATELIERS ANAIA CONSTELLATIONS FAMILIALES Bassurels samedi 22 novembre 2025.
Lou Mazilhou Bassurels Lozère
Tarif : 35 – 35 – EUR
Adulte
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Rendez-vous pour un nouvel atelier des Constellations Familiales. Places limitées, sur inscription.
Une pause pour Soi.
Rendez-vous à Lou Mazilhou pour un nouvel atelier des Constellations Familiales et Systémiques, de 14h à 19h.
Cet atelier te permettra de
– Avancer dans la vie en te libérant des loyautés inconscientes,
– Concrétiser un projet qui stagne,
– Retrouver ta créativité et ton élan,
– T’ouvrir à de nouvelles perceptions subtiles.
3 places pour poser sa constellation 100 € 7 places pour être représentant(e) 35 €
Places limitées, sur inscription. Plus d’informations sur www.lou-mazilhou.fr .
Lou Mazilhou Bassurels 48400 Lozère Occitanie +33 6 77 97 56 16 s.philipchareyre@gmail.com
English :
Join us for a new Family Constellations workshop. Places are limited.
German :
Treffen Sie sich zu einem neuen Workshop der Familienaufstellungen. Begrenzte Plätze, Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Unitevi a noi per un nuovo workshop sulle Costellazioni Familiari. I posti sono limitati, è necessaria la registrazione.
Espanol :
Participe en un nuevo taller de Constelaciones Familiares. Plazas limitadas, inscripción obligatoria.
