LES ATELIERS ANAIA CONSTELLATIONS FAMILIALES Bassurels dimanche 22 février 2026.

Lou Mazilhou Bassurels Lozère

Tarif : 35 – 35 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 10:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00

Date(s) :
2026-02-22

Rendez-vous pour un nouvel atelier des Constellations Familiales. Places limitées, sur inscription.
Une pause pour Soi.
Rendez-vous à Lou Mazilhou pour un nouvel atelier des Constellations Familiales et Systémiques, de 10h à 18h.

Cet atelier te permettra de
– Avancer dans la vie en te libérant des loyautés inconscientes,
– Concrétiser un projet qui stagne,
– Retrouver ta créativité et ton élan,
– T’ouvrir à de nouvelles perceptions subtiles.

100 € pour poser sa constellation 35 € pour les représentants.

Places limitées, sur inscription.   .

Lou Mazilhou Bassurels 48400 Lozère Occitanie +33 6 77 97 56 16  s.philipchareyre@gmail.com

English :

Join us for a new Family Constellations workshop. Places are limited.

