LES ATELIERS ANAIA CONSTELLATIONS FAMILIALES Bassurels dimanche 22 février 2026.
Rendez-vous pour un nouvel atelier des Constellations Familiales. Places limitées, sur inscription.
Une pause pour Soi.
Rendez-vous à Lou Mazilhou pour un nouvel atelier des Constellations Familiales et Systémiques, de 10h à 18h.
Cet atelier te permettra de
– Avancer dans la vie en te libérant des loyautés inconscientes,
– Concrétiser un projet qui stagne,
– Retrouver ta créativité et ton élan,
– T’ouvrir à de nouvelles perceptions subtiles.
100 € pour poser sa constellation 35 € pour les représentants.
Places limitées, sur inscription. .
Lou Mazilhou Bassurels 48400 Lozère Occitanie +33 6 77 97 56 16 s.philipchareyre@gmail.com
English :
Join us for a new Family Constellations workshop. Places are limited.
