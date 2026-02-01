LES ATELIERS ANAIA CONSTELLATIONS FAMILIALES

Lou Mazilhou Bassurels Lozère

Tarif : 35 – 35 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 10:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Rendez-vous pour un nouvel atelier des Constellations Familiales. Places limitées, sur inscription.

Une pause pour Soi.

Rendez-vous à Lou Mazilhou pour un nouvel atelier des Constellations Familiales et Systémiques, de 10h à 18h.

Cet atelier te permettra de

– Avancer dans la vie en te libérant des loyautés inconscientes,

– Concrétiser un projet qui stagne,

– Retrouver ta créativité et ton élan,

– T’ouvrir à de nouvelles perceptions subtiles.

100 € pour poser sa constellation 35 € pour les représentants.

Places limitées, sur inscription. .

Lou Mazilhou Bassurels 48400 Lozère Occitanie +33 6 77 97 56 16 s.philipchareyre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a new Family Constellations workshop. Places are limited.

L’événement LES ATELIERS ANAIA CONSTELLATIONS FAMILIALES Bassurels a été mis à jour le 2026-01-22 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère