Les ateliers artistiques de la Lieutenance Déambulation dessinée avec l’artiste Gabriel Folli Honfleur

Les ateliers artistiques de la Lieutenance Déambulation dessinée avec l’artiste Gabriel Folli

quai de la Planchette Honfleur Calvados

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11 16:30:00

2026-04-11

Vous aimez le dessin ? Participez à une déambulation dessinée , de La Lieutenance jusqu’au Mont-Joli en passant par la rue Haute, les ports et les quais ! Ce parcours est conçu pour vous permettre de réaliser des croquis au crayon mine, au fusain ou au marqueur sur papier de détails architecturaux, du patrimoine naturel et maritime de Honfleur.

La marche constitue une étape importante dans le travail de Gabriel Folli. Sa pratique du dessin contemporain et de l’écriture, aux lisières de la photographie et de l’installation, se fonde essentiellement sur l’observation, sur la trouvaille et la récolte de matériaux divers, venant nourrir son processus artistique. .

quai de la Planchette Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr

English : Les ateliers artistiques de la Lieutenance Déambulation dessinée avec l’artiste Gabriel Folli

Do you like drawing? Take part in a drawing walk , from La Lieutenance to Mont-Joli, via the Rue Haute, the ports and the quays!

